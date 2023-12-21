Yerel seçim için geri sayım devam ediyor. Ortaya atılan sürpriz isimlere bir yenisi daha eklendi.

Deprem yorumlarıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Prof. Dr. Naci Görür'e adaylık teklifi gitti mi? Suların durulmadığı İYİ Parti için çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi! Meral Akşener'in İstanbul planı çok konuşulacak.

NACİ GÖRÜR İLE DENGELER DEĞİŞEBİLİR

TV100 programcısı gazeteci Kübra Par'dan İYİ Parti'nin İstanbul adayının Naci Görür olabileceği iddiası geldi. Daha önce Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini bilen, daha sonra canlı yayında deprem uyarısı yaparken gözyaşlarını tutamayan Naci Görür, her sarsıntı sonrası fikrine ilk başvurulan kişi konumunda.

MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA KORKTULAR DEMİŞTİ!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na yakın ekibin İYİ Partili isimlerle görüşmesine 'Savaş ilanı' demiş ve hem İmamoğlu'nu hem de Mansur Yavaş'ı korkaklıkla suçlamıştı. İstanbul'da da Ankara'da da Türkiye'nin her yerinde de seçime tek başlarına gireceklerini dile getiren Meral Akşener'in hamleleri merak ediliyordu.

Akşener'in hamlelerinden birinin Prof. Dr. Naci Görür olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi de hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, İYİ Parti'nin adayı olarak gündeme gelmiş daha sonra Akşener'in altılı masaya geri dönmesiyle bu süreç başlamadan sonlanmıştı.