Ordu Büyükşehir Belediyesi yelken, kano gibi su sporlarını başlatan, Şehit Temel Şimşir Gemisi ile Kuzey Yıldızı teknelerini ile unutulmaya yüz tutan tekne üretimini de canlandırdı.ORDU (İGFA) - Tasarım, üretim ve satışı Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ORYAZ tarafından gerçekleştirilen tekneler için Fatsa’da kurulan fiber-kompozit üretim merkezinde Ordu’nun yerli tekneleri profesyonel ekip tarafından imal ediliyor. Teknenin başlangıcından denize indirilişine kadar imalatın tüm aşamaları özel bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor. 2021 yılında üretimine başlanan tekne imalatında tasarımı mühendisler tarafından yapılan model tekneler, uzman ustalar tarafından imal ediliyor.

İlk aşamada iki model ile başlayan çalışmalarda üretimi artıran Büyükşehir Belediyesi gelinen noktada nostalji kayıklarından balıkçı teknelerine çeşit çeşit tekne üretimi yapıyor.

ORDU TEKNELERİ EGE DENİZİ’NDE

Çeşitli şehirlerden gelen siparişlere dayalı imalatın yapıldığı merkezde inşa edilen tekneler Türkiye geneline pazarlanıyor. Ordu’da üretimi yapılan teknelerden birisinin satışı geçtiğimiz günlerde tatil beldesi Marmaris’e yapıldı. Ordu’nun yerli teknesi böylelikle Ege sularında turizm faaliyetini sürdürecek.

YENİ İŞ SAHASI DOĞUYOR

Tekne üretim çalışmaları ile deniz ve denizcilik faaliyetlerinin canlanmasının yanı sıra yeni bir iş sahası doğan Ordu’da istihdama önemli ölçüde katkı sunması bekleniyor.