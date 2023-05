Mart ayında gerçekleştirdiği HOST Istanbul’da, tamamı yerli 450 markayı 60 ülkeden 11.900 profesyonel ziyaretçiyle buluşturan Tarsus Fuarcılık, şimdi de NO ON Fuarcılık ile birlikte, Türkiye’nin ev ve mutfak eşyası üreticilerini Balkanlara taşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Ev ve Mutfak Eşyaları sektöründe düzenlediği HOST Istanbul ve ZUCHEX fuarlarıyla, uluslararası ticarete ve Türkiye’nin ihracatına doğrudan yaklaşık 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayan Tarsus Fuarcılık, Anadolu’nun üreticilerini, Balkanlardan dünyaya açacak. Haziran ayında Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Expocity Albania’da, NO ON Fuarcılık ile birlikte düzenleyecekleri fuarın, hem sektör hem de kendileri için bir ilk olacağını vurgulayan Tarsus Fuarcılık Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Türkiye, ev ve mutfak eşyaları sektöründe tasarım, kalite ve inovasyon olarak fark yaratan üretim gücüne sahip. Yerli markalarımız bu gücünü, bu defa HOST The Balkans Housewares Sourcing Türkiye’de sergileyecek” dedi. Aytemur açıklamasında, Balkan ülkelerindeki ticari müşavirlikler ile yakın iş birliği içerisinde gerçekleşecek fuarın, Türk üretici markalar için yeni ticaret kanallarına erişim ve alternatif pazarlara açılmak için önemli bir fırsat olacağını ifade etti.