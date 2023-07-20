Türkiye’nin en büyük buğday unu üreticilerinden ve ihracatçılarından Doruk Un; pandemi, savaşlar ve iklim değişiklikleri sebebiyle önümüzdeki süreçte ülkelerin en büyük sorununun ‘gıda tedariği’ olacağından yola çıkarak hayata geçirdiği sürdürülebilir tarım ve sertifikalı tohum çalışmalarını hızlandırdı.ANKARA (İGFA) - Doruk Un, yerli Ve Milli Ata Tohum çeşitleri ile yüzde 20 verim artışı hedefliyor.

‘Doruk Tohumculuk’ çatısı altında Marmara Bölgesi’nde üç, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde beş olmak üzere toplam 8 ayrı sahada buğday, arpa, yulaf, mısır, ayçiçek, acıbakla gibi 80’e yakın tohum geliştiren marka, tohum destekleri ve eğitim çalışmaları ile de çiftçi ve üreticiler ile el ele hareket ediyor.

Bu alanda 75 milyon TL yatırım gerçekleştiren Doruk Un, yıl sonunda yatırımı 200 milyon TL’ye tamamlayacak.

Hedefin 2024 sezonunda 350 milyon TL ciro elde etmek olduğu kaydedildi.