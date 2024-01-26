İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 ilde İnternet Üzerinden Sanal Ortamda “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-18” operasyonunda 28 şüphelinin yakalandığını belirterek şu ifadelere yer verdi:
"9 ilde İnternet Üzerinden Sanal Ortamda “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik eşzamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-18” operasyonunda şüpheli yakalandı.
Sanal Devriyelerimiz Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerinde. Onlara Göz Açtırmayacaklar!
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon’da eş zamanlı olarak “SİBERGÖZ-18” operasyonları düzenlendi.
28 Şüphelinin;
Türkiye’nin önde gelen araç kiralama firmasının internet sitelerinin Oltalama yöntemi ile sahte sitelerini kurarak, “Araç Kiralama Bedeli” adı altında gönderilen İBAN numaralarına parayı gönderdikten sonra
- Kapora Bedeli,
- Sigorta Bedeli,
- Kasko Poliçesi,
- Kasko Teminatı,
- Kaza Bedeli,
- Cayma Bedeli,
- Provizton Ücreti gibi bahanelerle para isteyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle!
SİBER SUÇLARLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK!