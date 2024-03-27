İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı paylaşımda, Hatay’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-21” operasyonunda elebaşılığını Süleyman Alev’in yaptığı “Alevler” olarak bilinen Göçmen Kaçakçılığı Organize Suç Örgütü çökertildiğini duyurdu.

Ayrıca operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu organize suç örgütü üyesi 13 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Yerlikaya yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve çetelere milletimizin duası ve desteğiyle göz açtırmayacağız. Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Göçmen Kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 2 adet araca, Ruhsatsız tabancalara ve fişeğe el konuldu. Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin"