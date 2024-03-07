İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Mersin’de gerçekleştirilen “Mahzen-4” operasyonunda “Süleler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildiğini açıkladı. Ayrıca yapılan operasyonda aralarında elebaşının da bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandığını belirtti.
Yerlikaya’nın paylaşımında öne çıkanlar şöyle;
“Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu bozan organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Bir bir çökertip adalete teslim etmekte kararlıyız.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
Çıkar amaçlı suç örgütü kurma,
Kasten adam öldürme,
Çok sayıda işyeri, ikamet ve araç kurşunlama,
Uyuşturucu madde ticareti,
Nitelikli dolandırıcılık,
Silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
5 adet ruhsatsız tabanca,
Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,
Çok sayıda fişek ve balistik yeleğe el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle”