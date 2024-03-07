İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Mersin’de gerçekleştirilen “Mahzen-4” operasyonunda “Süleler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildiğini açıkladı. Ayrıca yapılan operasyonda aralarında elebaşının da bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandığını belirtti.

Yerlikaya’nın paylaşımında öne çıkanlar şöyle;

“Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu bozan organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Bir bir çökertip adalete teslim etmekte kararlıyız. Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, Kasten adam öldürme, Çok sayıda işyeri, ikamet ve araç kurşunlama, Uyuşturucu madde ticareti, Nitelikli dolandırıcılık, Silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 5 adet ruhsatsız tabanca, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde, Çok sayıda fişek ve balistik yeleğe el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle”