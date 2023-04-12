İzmir'in Karabağlar ilçesinde yerel belediye birlik, beraberlik ve dayanışmanın sembolü Ramazan ayında, Yeryüzü Sofrası’nı Kibar Pazaryeri'nde kurdu. İZMİR (İGFA) - Kibar Hizmet Kompleksi’ndeki açık pazaryeri alanında gerçekleştirilen iftarda sofra duasını İlahiyatçı Yazar İhsan Eliaçık yaptı. Cahit Sıtkı Tarancı'nın “Memleket İsterim” şiirini okuyan Eliaçık, iftar sonrası iyi bir Müslüman olmakla ilgili vatandaşlarla sohbet etti.

Yeryüzü Sofrası'nın ilk kez 2011 yılında kurulduğunu ve her Ramazan'da farklı illerde gerçekleştirildiğini anlatan Eliaçık, “4000 yıl önce Hazreti İbrahim evinde bir yemek vermek ister ve kendisine inananları çağırır. Allah'tan Hazreti İbrahim'e, bu sofrayı dışarıya sermesini ve inanan-inanmayan herkesi çağırmasını isteyen bir ses gelir. Öyle de yapar. İşte bu herkesin eşit olduğu, Allah'ın nimetlerini paylaştığı Halil İbrahim Sofrası'dır. Her yıl düzenlenen Yeryüzü Sofrası'yla da Ramazan'ın gerçek ruhu ve anlamı yaşatılmak isteniyor” dedi.

İyi bir Müslüman olmak için önce iyi bir insan olunması gerektiğini vurgulayan Eliaçık, “Çünkü insan kumaşından belli olur. Kumaşı sağlam olursa, iyi bir Müslüman olduğu gibi, solcuysa iyi bir solcu, sağcıysa iyi bir sağcı, Türkse iyi bir Türk, Kürtse iyi bir Kürt olur. Kuran'da beşer ve insan kavramları geçer. Hepimiz beşer olarak doğarız. Tuttuğumuz oruçlarla nefsimize hakim olmayı, kendimizi tutmayı öğrenerek insan olmaya doğru adım atarız” diye konuştu.

Eliaçık, iyi bir insan olmanın sözünde durarak, emanete ihanet etmeyerek, borcunu zamanında ödeyerek gerçekleşebileceğine dikkat çekti.