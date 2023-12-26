Bursaspor'un genç yetenekleri Selahattin Sevim ve Ercüment Sancaklı, dün Recep Günay yönetimi tarafından profesyonel sözleşme imzalayarak Timsahlar ailesine katılmıştı. Türkiye U15 Takımı ile birlikte şampiyonluk yaşayan 2008 doğumlu forvet Selahattin Sevim ve sağ açık Ercüment Sancaklı, kulüpten yapılan açıklamaya göre 3'er yıllık kontrat imzaladı.

Bursaspor'un alt yapıdan yetiştirdiği bu iki genç yetenek, dün TFF'de resmiyet kazandı. Ancak, bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Recep Günay yönetimi, Selahattin Sevim ve Ercüment Sancaklı'nın bonservisleri için Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağladı.

Kulüp kaynaklarına göre, 15 yaşındaki milli futbolcular için Bursaspor'un Kasım ayından bu yana devam eden pazarlık süreci sonuç verdi. Bursaspor, genç yeteneklerin bonservisi için Fenerbahçe ile toplamda 400 bin dolarlık bir anlaşma yapmayı başardı.

Bu transfer anlaşmasının detaylarına göre, genç futbolcuların aileleri noter kanalıyla onay verdi. Selahattin Sevim ve Ercüment Sancaklı, önümüzdeki günlerde İstanbul'a giderek Fenerbahçe ile 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza atacak.