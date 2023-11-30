Bursaspor'un kaderini belirleyecek olan Ulusal Kulüp Lisansı alma süreci bugün sona eriyor. Yeşil beyazlı kulüp, belirlenen yeterlilikleri sağlayamazsa 3 puan silme cezasıyla karşılaşacak ve TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattına inecek. Tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Bursaspor'da gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi.

Düşme hattına gerileyebilir

30 Kasım'a uzatılan lisans alma sürecinde eksiklerini tamamlamak için çaba harcayan Bursaspor, lisans alamazsa ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir. Yeşil beyazlı kulüp, şu an itibariyle TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 14 maç sonunda 13 puanla 14. sırada bulunuyor ve düşme hattıyla arasında 2 puanlık bir fark var. Ancak, 3 puanının silinmesi durumunda 10 puana düşecek ve düşme hattına gerileyecek.

Diğer yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun, lisans alma sürecini bir kez daha uzatma ihtimali bulunuyor. Geçen yıl süreci aralık ayına kadar uzatan TFF yönetiminin aynı kararı alması halinde Bursaspor Kulübü rahat bir nefes alacak ve ekstra bir süre kazanacak. Yeşil beyazlı camianın kaderini belirleyecek olan bu karar, bugün TFF'de netlik kazanacak.