Türkiye’de yıl başından bu yana 2 bini 424’ü orman olmak üzere, kırsal alan ve orman yangını olarak toplamda çıkan 5 bin 314 yangında, Türkiye'nin sahip olduğu hava araçları 6 bin 887 saat uçuş gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Ormanın kahramanları, Yeşil Vatan için cansiperane mücadele ediyor

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Türkiye’de, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 2 bin 424’ü orman olmak üzere, kırsal alan ve orman yangını olarak toplam 5 bin 314 yangın çıktı.

Bu yangınlarda ülkemizin sahip olduğu hava araçları 6.887 saat uçuş gerçekleştirilirken, hava araçlarının toplamda 24 bin 335 sorti yaptığı kaydedilirken, bu sortilerde 88 bin 345 ton su, alevleri söndürmek için havadan atıldığı belirtildi.

Türkiye’de, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 2.424’ü orman olmak üzere, kırsal alan ve orman yangını olarak toplam 5.314 yangın çıktı.Bu yangınlarda ülkemizin sahip olduğu hava araçları 6.887 saat uçuş gerçekleştirdi. Hava araçları toplamda 24.335 sorti yaptı. Bu sortilerde… pic.twitter.com/G81OKkFfOw— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 18, 2024

Öte yandan çöp ve sigara izmaritlerini ormanlık alanlara atılmaması konusunda vatandaşları uyaran İletişim Başkanlığı, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu belirterek, "Hassas bölgelerde kamp ve piknik ateşi yakmayalım. Tarla ve arazi temizliklerinde ateş kullanmayalım" çağrılarını yineledi.