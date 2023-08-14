İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Ağustos Çarşamba saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak "Sinema Benim Aşkım Türkan Şoray Kostümleri” sergisinin açılışına Türkan Şoray da katılarak hayranlarıyla buluşacak. Yeşilçam'ın Sultanı olarak adlandırılan Şoray'ın filmlerinde kullandığı kostüm ve film afişlerinin de aralarında bulunduğu sergi, 17 Eylül’e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeşilçam'ın Sultanı olarak adlandırılan Türkan Şoray'ın filmlerinde kullandığı kostüm ve film afişlerinin de aralarında bulunduğu sergiyi meraklılarının beğenisine sunuyor. 16 Ağustos Çarşamba saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak "Sinema Benim Aşkım Türkan Şoray Kostümleri” sergisinin açılışına Türkan Şoray da katılarak hayranlarıyla buluşacak. Açılışın ardından 20.30’da gazeteci, yazar Bircan Usallı Silan moderatörlüğünde Türkan Şoray’ın “Sinema Benim Aşkım” adlı söyleşisi var.

Sergi, sanat hayatına 1960 yılında "Köyde Bir Kız Sevdim" adlı filmle başlayan Türkan Şoray'ın başrol oynadığı unutulmaz filmlerinde giydiği yaklaşık 40 kostüm, çeşitli takı ve aksesuarlar ile afişlerden oluşuyor. Sergi 17 Eylül 2023 tarihine kadar hafta içi 9.30-17.30, hafta sonu 12.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.