Her yıl tüm dünyadan yeşili seven, peyzaja ilgi duyanların ilgi odağı olan PSB Anatolia Fuarı’nın 6’ıncısı bu kez ilk kez uluslararası unvanla kapılarını açtı.SAKARYA (İGFA) - Binlerce süs bitkisi, bahçe sanatı ürünü ve son teknolojiyle üretilen peyzaj ürününün sergilendiği fuar, 6-9 Eylül arasında Türkiye’den ve dünyadan 40 bine yakın ziyaretçi ağırlayacak.

Yerli üreticiyi dünya pazarına taşıyacak fuarda konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’nın avantajını dünyada lider olmak için kullanacağız. Bu şehrin ekolojisi bizi üretmeye, yeniliğe teşvik ediyor. Durmayacağız, üreteceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, peyzaj ürünleri ve süs bitkiciliği alanında dünyada marka olan PSB Anatolia Fuarı'nın 6'ncısına ev sahipliği yapıyor.Karma Fuarcılık ortaklığında yürütülen organizasyonla binlerce süs bitkisi ve peyzaj ürününü sergileneceği, kapsamı açısından dünyanın sayılı organizasyonlarından olan fuarın kapıları bugün itibarıyla Kırkpınar Sahili'nde açıldı.

230 FİRMA VE 24 BELEDİYE

PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'nın açılışı görkemli bir törenle gerçekleştirildi.Kırkpınar'daki 60 bin metrekarelik fuar alanında 230 firma, 24 belediye ve diğer kuruluşlar ürünlerini sergilediği özel alanlarını ilgi çekici dokunuşlarla hazırladı.

Kurdeleyi keserek dev fuarın startını veren Başkan Yüce, Sakarya'nın süs bitkisi üretimine uygun bir ekolojiye sahip olduğunu ve oluşturulan teknik altyapının kendilerini sürekli çalışmaya, üretmeye teşvik ettiğini söyledi.

Başkan Yüce ayrıca "doku kültürü" tekniğiyle kurdukları laboratuvar ortamında en üst düzey kalitede süs bitkisi ürünleri elde ettiklerini anlattı.

Öte yandan Sakarya olarak Türkiye'deki süs bitkisi üretiminin yüzde 44'ünü Sakarya'nın karşıladığını ifade eden Başkan Yüce, “Doku kültürüyle laboratuvarda üretim yapıyor, üretilen bitkilerin dış ortama alıştırma çalışmalarını yürütüyoruz. Böylece Doku Kültürü Laboratuvarında ürettiğimiz bitkiler ile üst kalitede ürünü elde ediyoruz. Dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliğinde kendi ihtiyacımızı, diğer belediyelerimizin ihtiyacını karşılıyoruz. Sakarya olarak ülkemizin dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği üretiminin %44’ünü karşılıyoruz. Şehrimizin avantajlarını sektörde lider olmak için kullanacağız. Fuarımız sayesinde ilgili kurumlarla doğrudan iletişim kurabilecek, yenilikleri tanıyacağız” diye konuştu.

EN GÖZDE ÜRÜNLER BU FUARDA

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar, konuşmaların ardından fuar alanını gezerek sergiye çıkarılan süs bitkisi ve peyzaj ürünlerini inceledi.PSB Anatolia Fuarı, Kırkpınar'da 6-9 Eylül tarihlerinde dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerini ağırlayacak.Fuar alanında 230 katılımcı firma bahçe sanatları için tasarlanan en gözde ürünleri, en son teknoloji ve tasarım peyzaj ürünlerini ve binlerce çeşit süs bitkisini tanıtacak.

9 EYLÜL’E KADAR ÜCRETSİZ KATILIM

Fuar ilk kez bu yıl "Uluslararası İhtisas Fuarı" unvanıyla gerçekleştiriliyor ve yerli üretimi, yerli üreticiyi uluslararası pazara taşımayı hedefliyor.

Fuar bitene kadar her gün 5 gidiş ve 5 geliş olmak üzere toplamda 10 sefer yapılacak.