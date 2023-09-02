Kandıra yolundaki trafiği kesintisiz hale getirmeyi planlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı Projesi çalışmalarında yüzde 40 ilerleme sağladı.

Ulaşım projeleriyle Kocaeli’de trafiğe rahat nefes aldıran büyükşehir belediyesi, kent içi trafiğin önemli noktalarından olan Yeşilova-Solaklar Kavşağı’nda çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz hale getirmesi planlanan projede şu an fore kazık, köprü ayaklarının inşası ve zemin iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Projede D-605 İzmit Kandıra yolu üzerinde 2, TEM Otoyol kenarına yapılacak olan Kuzey Yan Yol için 3 adet olmak üzere toplamda 5 tane prefabrik öngerme kirişli köprüsü inşa edilecek. Proje içerisinde yer alan 6 kutu menfez, 13 toprakarme duvar, 148 metre istinat duvarı, 50 metre betonarme duvar inşa edilecek. Zemin iyileştirme çalışmalarında 78 bin metre DSM kolonu, köprü temel ve dayanma yapıları içinse 5 bin metre kazık imalatları yapılacak.

Proje yüzde 40 ilerledi

Doğu-Batı Yeşilova, TEM Otoban kenarı Kuzey Yan yol ve D-605 İzmit Kandıra yolu olmak üzere yaklaşık 6 buçuk kilometre Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) sıcak kaplama yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma imalatları yapılacak. Tamamlandığında kent içi ulaşımına nefes aldıracak projenin ilerleme oranı yüzde 40 seviyesine ulaştı. Projede köprüler için yapılacak olan toplam 14 köprü ayağının 6’sında çalışmalar tamamlandı. Diğer ayaklarda ise fore kazık ve temel imalat çalışmalarına devam ediliyor. Proje çerçevesinde Zübeyde Hanım Caddesi uzatılarak alternatif yol haline getirilecek. Otoban kuzeyine yapılacak yeni yol ile Zübeyde Hanım Caddesi, Altıncıoğlu Caddesine bağlanacak. Yeni yolda 3 köprü yapılacak. 2 şerit ve 12 metre genişliğinde olacak yeni yol, Yeşilova Mahallesini Karadenizliler Mahallesine bağlayacak. Karadenizliler Mahallesine yapılacak dönel kavşakla da trafik akıcı hale gelecek.