Yeşilova Holding, Türkiye’nin tamamen elektrikli ilk yerli aracı olan Togg’un T10X modeli için ürettiği portbagajların ilk sevkiyatını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Yeşilova Holding’in otomotiv sektöründeki iştiraki olan Canel Otomotiv, dünyanın önemli markalarına gerçekleştirdiği üretim ve ihracatın ardından, müşteri portföyüne Türkiye’nin yerli aracı Togg’u da ekledi. Canel Otomotiv’in ürettiği portbagaj parçaları, Togg T10X modelinde kullanılmak üzere Togg’un Gemlik’teki fabrikasına gönderildi.

Yapılan planlar doğrultusunda iki yıl önce şirketin Ovaakça fabrikasında başlayan çalışmalar, son olarak deneme üretimlerinin tamamlanması, kalite ve kontrol süreçlerinin başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından sevkiyat sürecine geçildi.

GURUR VE MUTLULUK

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova, bu konuda şunları söyledi: “Otomotiv endüstrisi bugün büyük bir dönüşümün içinde ve bu dönüşümün en önemli tarafı elektrifikasyonda yaşanıyor. Yeşilova Grubu olarak alüminyum sektöründe 1975 yılından beri süre gelen uzmanlığımızla faaliyetlerimize devam ederken; dayanım, hafiflik ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir gibi üstün yapısal özellikleriyle alüminyumdan çözümler sunuyor, bugünün ve geleceğin araçlarını hafifletiyoruz. Elektrikli araçlarda son dönemde otomobil ve ticari araç gövdelerinde hafiflik avantajı nedeniyle alüminyuma olan talep artıyor. Bu noktada, üretimini 2 farklı lokasyonda sürdüren Grup şirketlerimizden Canel Otomotiv, bu alanda güçlü bir pozisyona sahip. Bugün de ülkemizin gururu Togg için ürettiğimiz portbagaj parçaların sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. Yeşilova Ailesi olarak ülkemiz adına böylesine değerli bir girişimin parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.”

Otomotiv endüstrisindeki elektrikli araç dönüşümünü görerek, bu alandaki yatırım planlarını üç yıl önce yaptıklarını da kaydeden Yasemin Yeşilova, “Grubumuzun otomotiv kanadı, elektrikli araçlar için yapısal gövde ve şasi parçaları üretmek için Hasanağa kampüsümüzde yeni bir fabrika yatırımı daha yaptı. Ekstrüzyon tarafı da Türkiye’de sayılı üreticide bulunan ve elektrikli araçlarda kullanılan alaşımların ekstrüzyonunda kullanılan pres yatırımını tamamladı. Otomotiv kısmı ayrıca, Ovaakça fabrikasında yeni fabrika inşaatı ile üretim kapasitesini artırdı” diye konuştu.

TOGG'UN ÇÖZÜM ORTAĞI

Otomotiv endüstrisinin beklentilerini karşılayabilme noktasında büyük bir yetkinliğe sahip olduklarını açıklayan Canel Otomotiv Genel Müdürü Umut Özdeş de “Pazardaki güçlü varlığını koruyarak geleceğe emin adımlarla yürüyen şirketimiz, Türkiye’nin tamamen elektrikli ilk yerli aracında çözüm ortağı olarak yer alıyor. Togg, ülkemizi otomotiv endüstrisinde yeni bir lige taşıyacak olan, bir otomobil projesinden çok daha fazlasını, aynı zamanda yeni bir ekosistemi ifade eden bir proje. Yeşilova Grubu ve Canel Otomotiv olarak böylesine değerli bir girişimde yer almak bizim için çok değerli” dedi.

Satış grafikleri ve gelecek öngörülerine bakarak, elektrikli araç pazarında önümüzdeki dönemde daha büyük değişimlerin olacağını da belirten Özdeş, “Elektrikli araçların getireceği fırsatları çok önemli görüyor ve bunu doğru yatırımlar, doğru planlamalarla değerlendirerek, bu alandaki kabiliyetlerimizi artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.