Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından inşa ettirilen, Yeşilpınar Mahallesi’nin simge yapılarından biri olacak olan Yeşilpınar Merkez Camii, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde ibadete açıldı.

Açılış öncesi Yeşilpınar Mahalle sakinleri caminin avlusunda kurulan iftar sofrasında hep birlikte oruçlarını açtı. Mübarek bir gecede ibadete açılan caminin açılışına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’le birlikte AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Yeşilpınar Merkez Camii, Yeşilpınar’a çok yakıştı”

Modern ve estetik görüntüsünün yanı sıra Türk - İslam sanatının en güzel örneklerinden birini teşkil eden Yeşilpınar Merkez Camii’nin açılışında Yeşilpınar Mahalle sakinlerine seslenen Başkan Deniz Köken şunları söyledi: “Yeşilpınar Kültür Merkezi yoktu yaptık iyi oldu mu? Spor sahası yoktu yaptık güzel oldu mu? Camisi de yapılmak üzere duruyordu onu da yaptık. Bunların hepsi Yeşilpınar’a yakıştı mı? Biz yatırımlarımızın da epey bir bölümünü Yeşilpınar’dan başlatarak diğer mahallelerimize de ulaştırmaya gayret ettik. Dördüncü yılın sonunda da Kadir Gecesi’nde camimizin tamamını ibadete açmış oluyoruz.”

“Cami yapmak nasip işidir”

Cami yapmanın nasip işi olduğunu belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Allah tevbe suresi 18’de Allah’ın mescitlerini Allah’a inanan, dediklerine inanlar yapabilirler, tamir edebilirler diyor. İnşallah yakın zamanda Gümüşsuyu Camii’ni de bitireceğiz. Neredeyse bütün camilerimizin yapımı bizim dönemimize denk geldi. Bunda da bir hikmet vardır diyoruz. Yorulduk ama değdi. Yeşilpınar’a hayırlı uğurlu olsun; Kadir Geceniz mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

“İlk akşam ve teravih namazı kılındı”

Konuşmaların ardından Yeşilpınar Mahalle Muhtarı Sinan Demir, Başkan Deniz Köken’e katkılarından dolayı plaket takdim edip, tesbih hediye etti. Başkan Deniz Köken’de caminin yapımında emeği geçen hayırsever vatandaşlara plaket verdi. Plaketlerin ardından dualarla caminin açılış kurdelesi kesilerek, ilk akşam ve teravih namazları kılındı.