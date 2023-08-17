Karabağlar Belediyesi tarafından baştan sona yenilenerek kapalı hale getirilecek Yeşilyurt Pazaryeri için “ilk kazma” vuruldu. Yüklenici firma iş makinalarını alana sokarak çalışmalarına başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde Bahçelievler Mahallesi Ulu Önder Caddesi 4500 metrekare arsa üzerine inşa edilecek pazaryeri, 2 katlı olarak planlandı.

Buna göre, toplam inşaat alanı yaklaşık 9000 metrekare olan modern pazaryerinin alt katında 110 araçlık otopark, üst katında da tezgah alanları bulunacak. Ayrıca 60 araçlık açık otopark yer alacak. İnşaat tamamlanıncaya kadar vatandaşlar, Kara Fatma Parkı yanında oluşturulan geçici pazaryerinden yararlanmaya devam edecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Yeşilyurt'un ihtiyaç duyduğu modern pazaryerine kavuşacağını belirterek, Esendere, Yurtoğlu ve Üçkuyular'da da benzer projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlar ve esnafın sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabileceğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Bir yandan ilçemize yeni pazaryerleri kazandırmaya çalışırken diğer yandan var olanları modernleştirmeye gayret ediyoruz. Yeşilyurt Pazaryeri'nin bir an önce tamamlanarak vatandaşlarımızın ve esnafımızın kullanımına sunulması için elimizden gelen çabayı harcayacağız” dedi.