Grubunu birinci sırada tamamlayan Yeşim Spor, U-12 Erkekler Ligi’nde şampiyon olarak bir başarıya daha imza attı.

Yeşim Spor U12 Basketbol Takımı, Bursa U12 Erkekler Ligi’nde toplam 45 kulübün mücadele ettiği 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Grubunu birinci sırada tamamlayan Yeşim Spor, çeyrek final serisinde SAS Basketbol’u, yarı final serisinde MG Spor’u ve final serisinde Armada Spor’u yenerek zaferini ilan etti.

Yeşim Spor olarak Türkiye’de fark oluşturma hedefiyle uzun yıllardır altyapıdan sporcular yetiştirdiklerini belirten Yeşim Spor Kulüp Direktörü ve Basketbol Baş Antrenörü Cem Çağal, “Bu sezon kazandığımız şampiyonluk, azimli çalışmalarımızın ve güçlü takım bağlarımızın bir meyvesidir. Değerlerimiz doğrultusunda, hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu başarı, gelecekteki hedeflerimize olan kararlılığımızı daha da güçlendirdi.U12 takımımızınbugüzelbaşarısındaemeğigeçenantrenörlerimize, sporcu ve velilerimize sonsuz teşekkür ederiz” diye konuştu.