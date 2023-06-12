Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan ve İl Müdür Yardımcısı Zekiye Asa Kaya Yeşim Grup’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Yeşim Grup İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim VP Behiç Gülşen ve Sosyal Uygunluk Müdürü Ahmet Öztürk’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan yıkım ve yaraların sarılması adına yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Görüşme sonunda İl Müdürü Muhammer Doğan Behiç Gülşen’e, deprem sonrası Yeşim’in bölgeye yaptığı yardımlar ve gösterdiği sağduyu nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti. Yaşanan deprem felaketinin çok geniş bir alanı etkilediğini hatırlatan Doğan, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ve her il gibi Bursa’nın da bölge için var gücüyle destek elini uzattığını söyledi.

Behiç Gülşen de Yeşim’in daha önceki felaketlerde olduğu gibi yaşanan bu son deprem felaketinde de ülke olarak topyekün kenetlenmenin bir örneğini sergilediğini ifade ederek, bölge ihtiyaçlarına bir nebze de olsa destek olabilmek adına vesile oldukları için Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü nezdinde İl Müdürü Muhammer Doğan’a teşekkür etti.