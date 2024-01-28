Bilecik 2. Amatör Lig’de mücadele eden Kınıkpor’un yetenekli futbolcusu Enes Öztürk, Bozüyük Vitraspor’a transfer oldu.

Bilecik 2. Amatör Lig’de mücadele eden Kınıkpor altyapısından yetişme 2008 doğumlu defans oyuncusu Enes Öztürk, 1. Amatör Lig temsilcisi Bozüyük Vitraspor’a transfer oldu. Kınıkspor Kulübü sosyal medya hesabından Enes Öztürk’ün transferi ile ilgili ”Genç oyuncumuz Enes Öztürk, Bozüyük Vitraspor ile anlaşmıştır. Genç kardeşimize yeni kulübünde başarılar dileriz” paylaşımı yaptı.