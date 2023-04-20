Balıkesir’de bir otomobil yetkili servisinde yangın çıktı. Bir çok sıfır kilometre aracın işyerinin önünde olması büyük bir faciayı önlerken, servis kısmında çıkan yangında bazı otomobiller hasar gördü.

Balıkesir’de bir otomobil yetkili servisinde yangın paniği yaşandı. İçinde sıfır kilometre otomobillerin bulunduğu yetkili servisten dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, sıfır kilometre araçların dükkanın önünde olması şans olarak nitelendirildi. Otomobillerin bakımlarının yapıldığı servis kısmında çıkan yangında, bazı müşterilerin araçları da hasar gördü. Yangında yaralanan olmazken, yangının ilk anları da vatandaşlarca görüntülendi.

İşyerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.