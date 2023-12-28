Yılın son günlerine yaklaşırken, vatandaşlar yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor. Yılbaşı tatilinin takvimini merak edenler, planlarını şekillendirmek için önemli tarihleri araştırıyor. Bu yıl, yeni yıl pazartesi gününe, 31 Aralık gecesi ise pazar gününe denk geliyor.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner: “Yeni dönemde aynı heyecanla Bayrampaşalılara hizmet etmeye devam edeceğiz”
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'na göre, 31 Aralık tarihi resmi tatil statüsünde olmayacak. Ancak merakla beklenen soru şu: 1 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi?
2024 yılbaşı tatili, 1 Ocak Pazartesi gününe denk gelecek. Resmi tatil olan bu gün, kamu kurumlarının kapalı olmasını beraberinde getirecek. Bu sebeple, öğrenciler de 1 Ocak Pazartesi günü tatil yapacaklar. Yeni yıla dinlenmiş bir şekilde başlamak isteyen öğrenciler, 2 Ocak'ta tekrar ders başı yapacaklar.
2024 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
- Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
- Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
- Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
- Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
- Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
- Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
- Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
- Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
- Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
- Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
- Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
- Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi
- Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma
- Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı