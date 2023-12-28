Yılın son günlerine yaklaşırken, vatandaşlar yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor. Yılbaşı tatilinin takvimini merak edenler, planlarını şekillendirmek için önemli tarihleri araştırıyor. Bu yıl, yeni yıl pazartesi gününe, 31 Aralık gecesi ise pazar gününe denk geliyor.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'na göre, 31 Aralık tarihi resmi tatil statüsünde olmayacak. Ancak merakla beklenen soru şu: 1 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi?

2024 yılbaşı tatili, 1 Ocak Pazartesi gününe denk gelecek. Resmi tatil olan bu gün, kamu kurumlarının kapalı olmasını beraberinde getirecek. Bu sebeple, öğrenciler de 1 Ocak Pazartesi günü tatil yapacaklar. Yeni yıla dinlenmiş bir şekilde başlamak isteyen öğrenciler, 2 Ocak'ta tekrar ders başı yapacaklar.

2024 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ