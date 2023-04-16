Yıldırım Belediyesi’nin Çınarönü Mahallesi’nde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinin yüzde 25’i tamamlandı.

Yıldırım Belediyesi’nin, Çınarönü Kentsel Dönüşüm proje alanında yürüttüğü çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına örnek teşkil edecek kentsel dönüşüm projesinin yüzde 25’i tamamlandı. 13 dönümlük alanda gerçekleştirilecek projede 262 konut ve 8 dükkân, 8 bin 650 metrekarelik otopark, 2 bin 470 metrekarelik yeşil alan, 4 bin 380 metrekarelik alanda gençlik merkezi ve sosyal donatı alanları yer alacak. Çınarönü Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2024 Mart ayında tamamlanması planlanıyor.

Yıldırım’ın farklı noktalarında eş zamanlı özgün kentsel dönüşüm projeleri uyguladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Güvenli konutlardan oluşan, sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş, gelişmiş ulaşım ağına sahip yaşam alanlar oluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz. Her bölgenin kendine özel sosyal ve ekonomik özelliklerini göz önünde bulunduruyoruz. Mevlâna bölgesinde ‘yerinde dönüşüm’ modeli uygularken Çınarönü Mahallesi’nde taşıma yöntemi ile dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Mollaarap mahallemizde yaşanan heyelandan sonra bölge riskli alan ilan edilerek hemşehrilerimiz evlerinden tahliye edilmişti. Tahliye edilen 140 binadan 127’sinin hak sahipleri ile satın alma yolu ile anlaşma sağlayarak bu binalarının yıkımını gerçekleştirdik. 13 adet bina sahibi ile Çınarönü Rezerv Yapı Alanı’ndaki taşınmazların teklifi ile uzlaşma sağladık. Yıkım sonrası Mollaarap mahallemizde; içerisinde restoran, seyir terası, piknik alanı, çocuk oyun alanları, dinlenme alanı, çim amfinin yer aldığı Hünkâr Korusu Projesi’ni hayata geçireceğiz. Böylece hem Çınarönü’nde modern bir şehir oluşturuyor, hem de kaynaklarımızı doğru kullanarak, ilçemize, şehrimize değer katacak önemli bir yatırımı Yıldırım’a kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.