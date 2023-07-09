Yıldırım Belediyesi kadın spor merkezleri, 4 yılda 31 bin 658 kadına uzman antrenörler eşliğinde fitness, step-aerobik, zumba, pilates yapma imkânı sağladı.

Yıldırım Belediyesi kadın spor merkezlerine Yıldırımlı kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. 75. Yıl, Sinandede, Ulus, Mimarsinan ve Millet kadın spor merkezlerinde uzman diyetisyen tarafından profesyonel ölçüm cihazları ile kadınlar için kişiye özel program belirlenip kilo alma, kilo verme beslenme programı sonrası egzersiz planlaması yapılıyor. Haftanın 6 günü eğitim verilen merkezlerde kadınlar uzman antrenörler eşliğinde fitness, step-aerobik, zumba, pilates yapıyor.

31 Bin 658 kadın sporla buluştu

Kadınların öncelikli hizmet gruplarında yer aldığını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sosyal ve ekonomik hayatın içerisinde daha aktif yer almalarını istediklerini söyledi. Bu anlamda projeler geliştirdiklerini kaydeden Başkan Yılmaz, “Kadınlarımız için mesleki eğitim kursları düzenliyor, üretim kooperatifleri kurarak onlara eğitim ve iş imkânı sağlıyoruz. Yine kadın spor merkezlerimiz ile kadınların hem sağlıklı bir yaşam sürmelerine hem de sosyalleşmelerine katkı sağlıyoruz. 75. Yıl, Sinandede, Ulus, Mimarsinan ve Millet kadın spor merkezlerimizde profesyonel spor salonlarında bulunan spor ekipmanlarını Yıldırım Belediyesi olarak tesislerimizde kadınlarımızın hizmetine sunduk. Bu tesislerimizden 4 yılda 31 bin 658 kadın istifade etti. Kadınların gösterdiği bu yoğun ilgi bizi yeni spor merkezleri açma konusunda teşvik ediyor” diye konuştu.