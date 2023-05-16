Yıldırım Belediyesi, kapalı pazar yeri, otopark, kadın ve çocuklar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık, idari ofisler gibi birimlerden oluşan Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’ni yüzde 95 oranında tamamladı.

Yıldırım Belediyesi’nin Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nde çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal yaşam merkezi olarak projelendirilen alanın üst katında kadın ve çocuklar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık ve idari ofisler yer alacak. Bin 590 metrekarelik inşaat alanında 3 katlı olarak tasarlanan ve toplam 4 bin 770 metrekare kullanım alanına sahip olan Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldığında ilçenin değerine değer katacak.Alt katı kapalı pazar alanı olarak hizmet veren tesiste haftanın bir günü pazar diğer günlerinde de otopark hizmeti veriliyor.

Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nin kısa sürede tamamlanıp hizmete açılacağını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “İlçemizde sosyal yaşam alanlarında stratejik adımlar atıyoruz ve çoklu yaşam merkezlerini hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Hemşehrilerimizde kentlilik bilincini artıracağımız, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın ilgi ve yeteneklerinin gelişimine katkı sağlayacağımız tesisimiz açıldığında Yıldırım’a değer katacak. Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi ilçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.