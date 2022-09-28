24 Eylül Cumartesi günü İlçe Stadında oynanan İnegölspor – Isparta 32 Spor müsabakasında Teknik Heyet Kadromuzdan Şaban Yıldırım ve İbrahim Halil Ölmez ile Futbolcumuz Yılmaz Özeren’in müsabaka atmosferinin sıcaklığıyla da yapmış oldukları sportmenliğe ve profesyonelliğe aykırı davranışlarından dolayı 27 Eylül Salı günü yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında değerlendirilmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Teknik Direktörümüz Şaban Yıldırım, Atletik Performans Antrenörü İbrahim Halil Ölmez ve Futbolcumuz Yılmaz Özeren’in maç sonu İnegölspor taraftarı ve kamuoyundan özür dilemeleri de dikkate alınarak para cezası ve uyarı ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir. Yaşanan talihsiz olayların tekrarı halinde verilen para cezalarının katlanarak uygulanacağı da hem teknik heyete hem de sporcumuza net bir şekilde ifade edilmiştir.

Ayrıca 10.09.2022 tarihinde oynanan deplasmanda oynadığımız Anagold 24 Erzincanspor - İnegölspor karşılaşmasında müsabaka hakemine aşırı itirazdan dolayı 2 sarı kart görerek takımımızı eksik bırakan kulübümüz Futbolcusu Ömer Faruk Ermeç’e de yaptığı bu davranıştan dolayı para cezası verildiğini kamuoyuna ve camiamıza bildiririz.

Yaşanan gelişmeler, saha içinde ve dışında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen İnegölspor olarak sezon başında koyduğumuz hedeften şaşmış değiliz. Yönetim, teknik heyet, sporcularımız ve elbette taraftar ve camia olarak bir ve bütün olduğumuz sürece yaşanan tüm olumsuzlukların geride kalacağına inanıyoruz. Gücünü şanlı mazisinden ve taraftarından alan İnegölsporumuz hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor müsabakası ile yeniden bir diriliş ruhu ortaya koyacak ve üzerimizde gezinen kara bulutları dağıtacağız.

Basına, kamuoyuna ve taraftarımıza saygıyla bildiririz.

İNEGÖLSPOR YÖNETİM KURULU