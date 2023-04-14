Yıldırım Belediyesi, Yiğitler Mahallesi’ne 2 bin 454 metrekareden oluşan ve bünyesinde oyun ve kondisyon aletleri, basketbol sahası ile donatı elemanları bulunan park kazandırdı.

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor. Yıldırım’ın çehresini değiştirecek çalışmalar çerçevesinde; 4 yıl içinde Balaban Mesire Alanı’nı ve Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera Kent Parkı’nı ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, bu süre zarfında ilçeye 24 adet park kazandırdı ve 34 mahalle parkını sil baştan yeniledi. Yeşil seferberlik için süratle çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Yiğitler Parkı’nda çalışmalar tamamlandı. Son rötuşların yapıldığı 2 bin 454 metrekareden oluşan parkın bünyesinde; oyun ve kondisyon aletleri, basketbol sahası ile donatı elemanları bulunuyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, altyapısı ve üstyapısıyla şehri imar etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek bu çerçevede yeni yeşil alanlar ve parklarla da Yıldırım’a yeni nefes alanları oluşturduklarını ifade etti. Yiğitler Mahallesi’ne kazandırılan parkın yapım çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizin dinlenmeleri, spor yapmaları ve yeşil doku içinde çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri adına ilçemize yeni bir park daha kazandırdık. Vatandaşlarımızın yaşam konforunu yükseltecek hizmetleri ilçemize kazandıracağız” diye konuştu.