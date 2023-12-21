Yıldırım Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ve hayırsever katkısıyla Fidyekızık, Karaağaç ve Erikli Mahallelerine 3 yeni aile sağlığı merkezi kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi’nin sağlık alanında sürdürdüğü yatırım ve iş birliği devam ediyor. 2019 yılından bu yana 4 yeni aile sağlığı merkezi ve 5 adet 112 acil sağlık merkezini hizmete açan Yıldırım Belediyesi’nin Fidyekızık, Erikli, Karaağaç Mahallesi’ndeki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Erikli ve Fidyekızık Aile Sağlığı Merkezi’ndeki çalışmaların yüzde 90’ı tamamlanırken, Karaağaç Aile Sağlığı Merkezi’ndeki çalışmalarda yol yarılandı. 453 metrekare inşaat alanından oluşan 2 katlı Fidyekızık Aile Sağlığı Merkezi, 4 hekimli aile sağlığı merkezinden ve muhtarlıktan oluşurken Karaağaç Aile Sağlığı Merkezi, 325 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak. Merkezde laboratuvar, engelli muayene odası, muayene odaları, gebe izleme ve aşı birimi ile ortak kullanım birimleri yer alacak. Yine mevcut binada gerçekleştirilecek renovasyon çalışması ile hizmete açılacak 300 metrekareye sahip Erikli Aile Sağlığı Merkezi’nin bünyesinde muhtarlık ofisi, engelli muayene odası, müdahale odası, 3 muayene odası, aşı ve bebek izleme odası ve emzirme odası yer alacak.

Yıldırım için birlikte çalışıyoruz

Yıldırım’da sağlık alanında ihtiyaç duyulan yatırımlardan olan aile sağlığı merkezlerinin sayısını artırmaya gayret ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehrimize hizmet noktasında sivil toplum kuruluşlarımızla, hayırseverlerimizle ve devlet kurumlarımızla birlikte hareket ediyoruz. İlçemize kazandıracağımız sağlık merkezleri önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Hayırseverlerimize tüm Yıldırımlı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bütün hayırseverlerimizi de insanlığa faydalı olacak kalıcı hizmetler yapmaya davet ediyorum” dedi.