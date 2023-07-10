Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri çerçevesinde haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte sinek ve sivrisineklerin artmaması için ekiplerimiz 71 mahallemizin tamamında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” dedi.

Yıldırım Belediyesi, yaz döneminde haşere ve kemirgen oluşumuna karşı ilçedeki 71 mahallede ilaçlama seferberliği başlattı. Ekipler, özellikle vatandaşın yoğun olduğu pazaryerleri, dere yatakları ve sulak alanların ilaçlanmasına özen gösterirken ayrıca çöp bırakma noktalarındaki ilaçlama ve dezenfekte işlemiyle mikrobik ortamların oluşmasının önüne geçiyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemizin her bir noktasında dezenfekte çalışmalarımızı hızlandırdık. Yaz hazırlıklarımızı yeşil alanlardan parklara, orta refüjlerden haşere ile mücadeleye kadar oldukça çerçeveli bir çalışma ile sürdürüyoruz. İlaçlama çalışmalarımız periyodik olarak aralıksız sürecek. Hemşehrilerimizin yaz dönemini en huzurlu şekilde karşılamaları için çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin yaz mevsiminde olumsuzluklarla karşılaşmaması için mahalle ilaçlamalarımız aralıksız devam edecek " dedi.