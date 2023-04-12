Yıldırım Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, Eyüp Sultan Anaokulu öğrencilerine sıfır atık eğitimi verdi.

Yıldırım Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından anaokullarında öğrenim gören 4-5 yaş aralığındaki miniklere sıfır atık ve temel çevre eğitimi veriliyor. Eyüp Sultan Anaokulu’nu ziyaret eden ekipler, çocuklara geri dönüştürülebilen atıkları tanıtarak, doğa sevgisini aşılayıp, temel çevre bilinci kazandırdı. Öğrendikleri bilgileri pekiştirmek için ‘atık ayrıştırma’ oyununun başına geçen minikler, eğlenerek öğrenmenin tadını çıkardı.

Geleceğe yapılacak en büyük yatırımın çocukları iyi bir şekilde yetiştirmek olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sıfır atık eğitimleri ile evlatlarımıza çevre eğitimi kazandırmaya gayret ediyoruz. Çevre eğitimi kazandırmanın temel yolu, doğayı korumaktan ve çevreye duyarlılık kazandırmaktan geçer. Evlatlarımıza çevre sevgisini aşılamak için çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Verdiğimiz sıfır atık ve temel çevre eğitimi ile çocuklar hem çevre bilincini kazanıyor hem de güzel vakit geçirmiş oluyorlar” diye konuştu.