Yıldırım Belediyesi, Engelsiz Yaşam Okulu’nda sene boyunca eğitim gören öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla Cazibe Kültür Merkezi’nde ‘Engelsiz Yaşam Okulu Yıl Sonu Şenliği’ düzenledi.

Yıldırım Belediyesi, Engelsiz Yaşam Okulu’nda eğitim gören özel bireylerin karşılaştıkları sorunların ortadan kaldırılması ve ihtiyaçlarına çözüm odaklı yaklaşılarak toplumsal entegrasyonun eğitim ve sanat etkinlikler ile desteklenmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor. Yıldırım Belediyesi, Engelsiz Yaşam Okulu’nda sene boyunca eğitim gören özel bireyler, mülteci, roman ve kaynaştırma öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla Cazibe Kültür Merkezi’nde ‘Engelsiz Yaşam Okulu Yıl Sonu Şenliği’ düzenledi. Öğrencilerin hünerlerini sergilemesiyle başlayan program sertifika töreni ile sona erdi. Programda, engellilere yönelik eğitim veren okullar, rehabilitasyon merkezleri ve sivil toplum kuruluşları stant açarak hizmetlerinin tanıtımını yaptı.

7 bin 559 öğrenciye eğitim

Yapılan her işin, üretilen her hizmetin ancak insanla buluşunca değer kazanacağını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İnsana dokunan projeler içinde bizim için en değerli olanlar; ‘özel çocuklarımız ve kardeşlerimiz’ için yaptığımız çalışmalardır. Yıldırım Belediyesi olarak dezavantajlı ve özel durumu bulunan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak ve onları sosyal yaşamın içinde tutmak için ‘Engelsiz Yaşam Okulumuzda’ gitar, piyano, bağlama, keman, ritim bateri, halk oyunları, el sanatları ve engelsiz mutfak gibi farklı branşlarda verdiğimiz dersler ile özel çocuklarımızın eğitimine, sosyalleşmesine ve keyifli zaman geçirmesine imkân sağlıyoruz. ‘Engelsiz Yaşam Okulu’muzda; 2019’dan bu yana 7 bin 559 öğrenciye eğitim verdik. Engelsiz Yıldırım olma yolunda üstümüze düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir ‘Yıldırım’ inşa etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.