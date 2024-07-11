Yıldırım Belediyesi, Sırp ordusu tarafından 29 yıl önce Srebrenitsa’da katledilen binlerce Boşnak sivili anmak adına fotoğraf sergisi düzenledi. Davutdede Metro İstasyonu’nda açılan ve 35 eserden oluşan sergide Avrupa’nın göbeğinde yaşanan soykırım çarpıcı karelerle gözler önüne serildi.

29 yıl önce gerçekleştirilen katliamın acısının tüm yüreklerde hala ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Merhum Aliya İzzetbegoviç’in "Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözündeki hikmeti ve acı gerçeği aklımızdan çıkarmıyoruz. Henüz Srebrenitsa’nın acısı tazeyken tüm dünya İsrail’in Filistinli kardeşlerimize uyguladığı başka soykırım ve zulme şahitlik ediyor. Müslümanlar soykırımları unuttukça, soykırımcılar unutulanları hatırlatıyor. Dün Bosna’da, bugün Gazze ve Doğu Türkistan’da. Bir daha benzer vahşetler yaşamamak adına Srebrenitsa’yı unutmayacak, unutturmayacağız. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı’nın 29. yıl dönümünde, her 11 Temmuz’da acıları tazelenen şehitlerimizin ailelerine ve Boşnak kardeşlerime başsağlığı diliyorum” dedi.