Yıldırım Belediyesi Cumhur İttifakı meclis üyeleri, 3 aylık huzur haklarını Bursaspor’a bağışlama kararı aldı.

Yıldırım Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı Başkan Vekili Bülent Kandemir başkanlığında gerçekleştirildi. 21 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste, Belediye Meclis Üyesi Selim Yolgeçen’in teklifi ile Cumhur İttifakı meclis üyelerinin 3 aylık huzur hakları Bursaspor’a oy birliği ile bağışlandı.

Yıldırım Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Selim Yolgeçen, Bursaspor’un yeni yönetimi ile birlikte tekrar Süper Lig yolunda bir dönüş mücadelesi başladığını ifade ederek, “Kentimizin en önemli markalarından biri olan Bursaspor’umuzu özlediğimiz o eski günlere hep birlikte döndüreceğiz. Yeniden Süper Lig’e yükseleceğiz ve şampiyonluğa yürüyeceğiz. Dün de bugün de yarın da Bursaspor’umuzun yanında olacağız. Yıldırım belediyesi meclis üyeleri cumhur ittifakı olarak 3 aylık meclis huzur hakkını Bursaspor’a bağışlıyoruz” dedi.