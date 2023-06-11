Yıldırım Belediyesi Kreşi’nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Yıldırım Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kreşte eğitim gören 32 minik mezun oldu.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen yılsonu programında minikler halk dansları gösterileri ile hünerlerini sergiledi. Hizmet önceliklerinin gençler ve çocuklardan oluştuğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “3 yıl boyunca kreşimizde eğitim gören 32 yavrumuzu mezun ediyoruz. Bizlere bu gururu yaşatan çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımız burada çok şey kazandı. İnşallah kreşimizdeki kazanımlarını, bundan sonra daha ileriye taşıyacaklar. Bu süreçte çocuklarımıza annelik yapan öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bugün kreşten mezun ettiğimiz çocuklarımızın üniversite mezuniyetine de şahitlik ederiz” dedi.