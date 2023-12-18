“İsrafsız Şirket” çalışma modeliyle sürdürülebilirlik yatırımlarına hız veren Yıldız Holding, enerji verimliliğine yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Yıldız Holding şirketlerinden Aytaç Gıda ve Chint Group iştiraki Astronergy tarafından Yap-İşlet modeliyle Çankırı’da hayata geçirilecek olan 6 MWp gücünde arazi tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için imzalar atıldı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü, “Bu Dünya Bizim” yaklaşımıyla yeşil dönüşüm yolculuğumuza hız verdik. Tüm ekosistemimizle birlikte dönüşmek hedefiyle Yıldız Holding’de taahhütlerimizi somut aksiyonlarımızla destekliyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiği başarılı enerji verimliliği uygulamalarına bir yenisini daha ekleyen Aytaç Gıda, söz konusu Güneş Enerjisi Santrali yatırımıyla ‘’Net sıfır karbon” hedefine bir adım daha yaklaşarak tükettiği elektrikten daha fazlasını üretebilecek” dedi.

2050 yılında tüm değer zincirinde “net sıfır” karbon emisyonu hedefi doğrultusunda karbonsuzlaşma yolculuğunu hız kesmeden sürdüren Yıldız Holding, yeşil dönüşüm kapsamında enerji verimliliği projelerine bir yenisini daha ekledi. 30 yıl önce Çankırı Çerkeş’te Avrupa’nın en büyük entegre et tesisi olarak kurulan ve 2013 yılında Yıldız Holding bünyesine katıldıktan sonra zengin ürün yelpazesiyle geniş bir tüketici kitlesine hitap eden Aytaç Gıda, yeni Güneş Enerjisi Santrali yatırımıyla elektrik tüketiminin daha fazlasını yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak. Yıldız Holding’in “Bu Dünya Bizim” yaklaşımıyla yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik çalışmalar yürüten Aytaç Gıda; Chint Group iştiraki Astronergy iş birliğiyle Çankırı Çerkeş’teki fabrikasında kurulacak 6 MWp arazi tipinde Güneş Enerjisi Santrali projesi için anlaşma sağladı. Yıldız Holding’in Çamlıca’daki kampüsünde düzenlenen imza Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü, Aytaç Gıda Murahhas Azası ve Genel Müdürü Erhan Çetin, Chint Group Yönetim Kurulu Başkanı Cunhui Nan, Uluslararası Yatırım Direktörü Sean Xu ve Chint-Astronergy Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Kaya’da yer aldı.

"Tüm ekosistemimiz ile birlikte dönüşmek hedefiyle yeşil enerji yatırımlarımıza hız verdik"

İmza töreninde konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü, Yap- İşlet iş modeliyle hayata geçirilecek olan Güneş Enerjisi Santrali projesinin yaklaşık 9 ayda bitirilmesinin planlandığını açıkladı. Mehmet Tütüncü, “2050 yılında tüm değer zincirimizde net sıfır karbon emisyonu hedefimiz doğrultusunda karbonsuzlaşma yolculuğumuza devam ediyoruz. “Bu Dünya Bizim” yaklaşımıyla hayata geçirdiğimiz enerji verimliliği uygulamaları sayesinde yeşil dönüşüm yolculuğumuza hız verdik. Tüm ekosistemimizle birlikte dönüşmek hedefiyle Yıldız Holding’de taahhütlerimizi somut aksiyonlarımızla destekliyoruz. Bugün vardığımız anlaşmayla Aytaç Gıda’nın Çankırı’da faaliyet gösteren fabrika arazisinde 6 MWp kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali kurulumu gerçekleşecek. Bu sayede fabrikanın elektrik ihtiyacının tamamının yenilenebilir kaynaklardan sağlanması amaçlanıyor. Yıldız Holding’in yenilenebilir enerji konusundaki yatırımları diğer tüm şirketlerimizde de hız kesmeden devam edecek” dedi.

"Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma hedefimize doğru ilerliyoruz"

“Zengin ürün yelpazemizle ürünlerimizi geniş bir tüketici kitlesiyle buluştururken sorumlu üretime çok önem veriyoruz. Yenilenebilir enerjiyi kullanarak tüm elektrik ihtiyacını kendi karşılayan şirket olma hedefimiz doğrultusunda da bu yatırımı çok değerli buluyorum. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma hedefimizle enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz.”

"Hayata geçirdiğimiz güneş enerjisi projeleri ile ülkemizin yenilenebilir enerji altyapısına katkı sağlamak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz"

“Türkiye pazarında faaliyet gösteren global bir enerji şirketi olarak 140 ülkede yaklaşık 40 binin üzerinde çalışanımızla, yenilenebilir enerji kullanmak isteyen müşterilerimize her daim yenilikçi çözümler sunuyoruz. Bugün Astronergy olarak gerçekleştirdiğimiz anlaşma kapsamında Aytaç’ın Çankırı’da bulunan tesisine 6 MWp gücünde arazi tipi Güneş Enerjisi Santrali kurulum anlaşması imzalayarak Aytaç’ın yeşil dönüşüm yolculuğuna katkı sağlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Proje kapsamında, tüm testlerden başarıyla geçerek kalitesini tüm dünyaya kanıtlayan kendi üretimimiz olan güneş panelleri kullanılacaktır. Bu kapsamda gıda sektörünün öncü şirketlerinden biri olan Aytaç Gıda yaklaşık 9 ay sonra enerji ihtiyacını Astronergy güvencesiyle yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak, hem karbon emisyonunu hem de enerji maliyetlerini azaltmış olacak. Astronergy ve Aytaç Gıda arasında yapılan anlaşmanın ülkemize ve her iki şirkete de hayırlı olmasını dileriz.”