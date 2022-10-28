Avukat Enes Malik Yıldızhan’ın sahibi olduğu Yıldızhan Hukuk ve Danışmanlık bürosu, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 1. Özlem Sokak Numara 2 adresinde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Jandarma Komutanı Sinan Yıldız, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Baykan, Marmara Kafkas Gürcü Dernekleri Federasyonu (MARGÜFED) Genel Başkan Ömer Faruk Demirtaş, Kafkas Kültür ve Folklor Derneği Başkanı Mennan Portakal, Kafkasspor Başkanı Celal Ter, Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Recep Portakal, bazı oda ve dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Kurdele kesimi öncesinde bir konuşma yapan Yıldızhan Hukuk ve Danışmanlık firması sahibi Avukat Enes Malik Yıldızhan, “Açılışımıza katılan, bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, “İnegöl çok bereketli bir şehir. Sürekli yeni yeni işletmeler açıyoruz. Dünya çok farklı bir atmosfere girmişken, biz yine de çok şükür sürekli yeni işletmelerin açılışlarını yapıyoruz. Bundan çok mutluyuz. İnşallah güzel bir şekilde mesleğin hakkını vererek, hayırlı sonuçlar alır diyorum” dedi.

Kaymakam Eren Arslan, “Bugün müessesenin açılışının öncelikle müessese sahibi Enes Yıldızhan’a ve ailesine, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Açtığımız yer bir hukuk bürosu. Ve inşallah adaletle, güzel sonuçlar almasını, işlerinin bereketli olmasını temenni ediyorum. Her yeni açılan işyeri bir kişi bile çalıştırsa, istihdam için ülkemizin daha fazla gelişmesi için katkı anlamına gelir. Bu anlamda da ilçemizin yine potansiyelini gösteren, çünkü ilçemizde hukuk bürosu anlamında onlarca işyerinin olduğunu biliyorum. Yeni birinin daha eklenmesi ilçemizin potansiyelini gösteriyor. Hülasa bu güzel günde dualarla açıyoruz. İnşallah hayırlı ve bereketli olur” dedi.

Duanın ardından kurdele kesimiyle Yıldızhan Hukuk ve Danışmanlık bürosu hizmete açıldı.