Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sabancı Uzay Evi’nde Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen “Yıldızlar Altında Müzik” etkinliği, bilim ve müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin her yaştan bireye bilimi sevdirmek ve ilgisini çekmek üzere sürdürdüğü başarılı çalışmalar ilgi görmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda yer alan Sabancı Uzay Evi, özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ney ve tanbur dinletisi eşliğinde gerçekleştirilen “Yıldızlar Altında Müzik” etkinliği bilim ve müzikseverleri büyülü bir yolculuğa çıkardı.

Neyzen Deniz Aladağ ve Tanburi Yusuf Daşkın’ın icra ettiği Türk Musikisi eserlerine astronom Serdar Utku Kartal da sunumuyla eşlik etti.

Evrenin büyüklüğü, insanoğlunun evrende ne kadar yer kapladığı, geçmişin, bugünün ve geleceğin müzik ve sunum ile anlatıldığı etkinlik, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

Etkinliği çok beğendiklerini ifade eden ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Sabancı Uzay Evi yetkilileri ile emeği geçenlere teşekkür eden dinleyiciler, bu tür etkinliklerin devamını dilediler.