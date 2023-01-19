Merkez Bankası yılın ilk faiz toplantısını yaptı. Merkez, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 9'da sabit bıraktı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 9'da tuttu. Ekonomistler de faizin sabit kalmasını bekliyordu.

GEÇEN YIL 5 PUAN İNDİRİM

Geçen yıl faizde üst üste dört kez indirime giden Merkez Bankası, kasım toplantısında faiz indirim sürecinin sonlandırıldığını açıklamıştı. Aralık ayında faizde değişikliğe gidilmemişti.

Merkez, ağustos, eylül, ekim ve kasım toplantılarında toplam 5 puanlık indirim gerçekleştirdi. Politika faizi yüzde 14'ten yüzde 9'a çekildi. Politika faizi böylece Eylül 2020'den bu yana ilk kez tek haneye inmişti.