Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Aralık Perşembe günü yılın son faiz kararını açıklayacak. Bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 40'a yükselten PPK, ekonomistlerin beklentilerine göre, bu toplantıda 250 baz puanlık bir faiz artışıyla karşılaşabilir. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan liderliğinde gerçekleşecek toplantının ardından saat 14.00'te faiz kararı kamuoyuna duyurulacak.

Dinamik Yatırım Ekonomistleri, önceki toplantıda faiz artırım döngüsünün sona erdiğine dair açıklamalara vurgu yaparak, bu toplantıda faiz artışının 500 baz puanın altında olabileceğini belirtiyor. Beklentiler, 250 baz puanlık bir faiz artışı yönünde şekilleniyor.

Ekonomistler, asgari ücret artışı ve ücretsiz doğal gaz değerlendirmesinin faiz kararı üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Faiz artışlarının yeni yılda da devam edebileceği ancak daha küçük adımlarla gerçekleşebileceği öngörülüyor.

Global Menkul Değerler Ekonomisti Özlem Mutcan Elbaşı, 2024 yılında asgari ücret revizyonu ve tüketim kalemlerine yapılacak zamların enflasyonu yukarı çekebileceğini ifade ediyor. Bu nedenle, ekonomi yönetiminin Ocak ayında faiz artışına giderek faizleri yüzde 45'e sabitlemesi bekleniyor.

Önceki toplantılarda gerçekleştirilen faiz artışlarına rağmen enflasyonun hâlâ baskı altında olduğunu belirten analistler, enflasyonun Mayıs ayında zirve yapmasının ardından Eylül aylarında faiz indirimi beklentisi içindeler. Bu bağlamda, 2024 yılı sonuna kadar politika faizinin yüzde 35'e kadar düşürülebileceği öne sürülüyor.

Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı döneminde haftalık repo faizi toplamda 3.150 baz puan yükseltilerek yüzde 8,50'den yüzde 40,00 seviyesine çıkarıldı.

MURAT AVCI