Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yapılan yılın son meclis toplantısında gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi 2023 yılının son meclis toplantısını Pazaryeri Belediyesi toplantı salonunda Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirdi. 5 Gündem maddesinin görüşüldüğü Aralık Ayı Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyon Raporları ve İmar Komisyon Raporları görüşüldü.

2023 yılında çalışma arkadaşlarımla ilçemize birçok hizmet kazandırdık diye vurgulayan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “2023 yılının son meclis toplantısını meclis üyesi arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Alınan kararların Pazaryeri ilçemize hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden dolayı meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.