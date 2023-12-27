İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, ‘‘İş dünyamızın sağladığı imkanlarla gençlerimiz fikirlerini, girişimlerini hayata geçirsin istiyoruz. Gençlerimizin projeleri Türkiye’de hayata geçirilip dünyaya açılmalı. Bu etkinliklerle daha çok girişimciye destek olmayı arzuluyoruz’’ dedi.

Dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezinden biri arasında yer alan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), yılın ikinci ve son Sahne XL etkinliğini, Fulya’daki yerleşkesinde gerçekleştirdi. Bine yakın konuğun katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte cumhuriyetin 100’ün yılı nedeniyle 100ünSeninGücün etiketi sahiplenildi. Etkinliğin açılış konuşmasını aynı zamanda BTM Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı olan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç yaptı.

Gençlerin fikirlerini ve girişimlerini hayata geçirmek istediklerini söyleyen Avdagiç, ‘‘Bu projeleri hayata geçirmek için Türkiye dışında bir hedef aramasınlar. Bu topraklarda iş dünyasının sağladığı imkanlarla gençlerimiz projelerini hayat geçirebilsin istiyoruz. Daha çok girişimcimiz yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu etkinliklerimizi daha çok gerçekleştireceğiz. Burada çıkan projeler bizi motive ediyor. Bu projeler ülkemizde hayata geçirilip, buradan dünyaya açılsın’’ dedi.

“Sahne XL etkinliği bize gösteriyor ki, girişimcilikte bir marka haline gelen BTM, kendi alt markalarını oluşturuyor. Sahne XL da BTM’nin bir etkinlik markasına dönüşerek, gururumuz oluyor. Bu gururu sizinle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum” diyen Avdagiç yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100’üncü yılına vurgu yaparak, “Hepinizin bildiği üzere bu yıl, Millî Mücadelemizin simgesi, milletimizin bağımsızlığının ve ülkemizin bütünlüğünün teminatı olan Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ediyoruz. Sahne XL da Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına adadığımız bir etkinliğimiz. Bu etkinlikle ortaya koyuyoruz ki, Cumhuriyet’in bize yüklediği sorumluluğu, işimizi en iyi şekilde yaparak yerine getiriyoruz. Bize bu yurdu bağımsız ve özgürlüğünü kazanmış şekilde emanet eden ecdadımıza karşı borcumuzu, ülkemizi yarınlara güçlü bir ekonomiyle taşıyacak girişimcilerimizi yetiştirerek ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

İkinci Yüzyıl yeni fırsatlar sunacak

Sahne XL etkinliğini “100ünSeninGücün” temasıyla yaptıklarına dikkat çeken Avdagiç, “İlk Yüz Yıl, ülkemizin büyük atılımlarını ve gelişimini gösterdi. Ancak İkinci Yüzyıl daha büyük hedeflere ulaşma ve dünya sahnesinde daha etkin bir konuma gelme yolunda yeni fırsatlar sunacaktır. Bunu da belirleyecek olan bizim girişimci gücümüzdür, bugün sahne alacak arkadaşlarımız ve gençlerimizdir. Gençlerimizin güç kaynağı ise temamızda ifade ettiğimiz gibi ilk 100 yılın sağladığı büyük birikimdir” dedi.

Konuşmasının sonunda potansiyel girişimcilere de seslenen Avdagiç, “Girişimcilerimize, girişime BTM’de başlamanın, başarılarını artıracak, vizyonlarını genişletecek, yatırımcı şanslarını çoğaltacak bir fırsat olduğunu hatırlatmak istiyorum” dedi.

BTM girişimcilerinin yatırım değerlenmesi 6 milyar lirayı aştı

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ikinci isim ise BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı oldu. “BTM desteğiyle büyüyen girişimlerin bugüne kadar aldığı toplam yatırımın 551 milyon Türk lirasını, toplam yatırım değerleme tutarlarının ise 6 milyar Türk Lirası’nı aşması bizler için gurur vesilesi” diyen Elbaşı, “Kurulduğumuz günden bu yana 8 binden fazla girişimciye ve 5 binden fazla girişime destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. BTM günümüzde dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezi arasında yer alıyor. 6 yıldır olduğu gibi 2024’te de temel ve tematik programlarımızla tüm seviye ve dikeylerdeki girişimcilere ayrıcalıklı hizmetler sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“100’ün Senin Gücün temasıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizde ikinci yüzyılı inşa edecek fikirleri hep birlikte dinleyeceğiz” diyen Elbaşı, “BTM olarak bizler de ikinci yüzyılın başında, girişimciliği desteklemek ve bu alandaki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için yeni stratejiler geliştireceğiz. Eğitimden teknolojiye, finansmandan iş dünyasına kadar geniş bir perspektifte iş birlikleri kurarak, genç girişimcilerimize daha fazla fırsat sunacağız. Ayrıca, iş dünyasının deneyimli isimlerini, genç girişimcilerle buluşturacak platformlar oluşturarak, bilgi paylaşımını artırmaya devam edeceğiz” dedi.

18 girişim sunum yaptı

Teknoloji yazarı Ahmet Can Şit’in takdimi ile 18 girişimin sunum yaptığı etkinlikte T3 Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar, BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı’nın moderasyonunda ‘Milli Teknoloji Hamlesine Yön Veren Startuplar’ başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. 500 Emerging Europe Yönetici Ortağı Enis Hulli ile Octopus Kurucusu Emre Yıldız da startup yatırımcılığını ele aldıkları Pray and Pray isimli ilgili çekici bir söyleşi gerçekleştirdi. Sunumların ardından girişimciler yatırımcılarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Sahne XL’ta sahneye çıkan girişimler

Electroplax: Electroplax’un sunduğu Plaxon, kullan at sınıfına ait şarj edilemez özellikteki atık durumuna geçen alkali pilleri güneş enerjisi ile şarj ederek kullanım ömrünü minimum 5 döngüye çıkartan bir şarj cihazıdır.

Yanhak.com: Yanhak.com, maaş ve tüm yan haklarının yönetimini hem kurum hem çalışanlar için mümkün, erişilebilir ve kapsayıcı hale getiren ve regülasyonlara da tabi olmayacak şekilde modellenmiş bir Fintech çözümüdür.

LinqiApp: LinqiApp, sosyalleşerek öğrenme ve kültürel etkileşim ile İngilizce becerilerini geliştirmeye odaklanan oyunlaştırılmış görevleri ile öğrenme alışkanlığı kazandıran, uygulama içerisinde kullanıcılarının belirlediği hedeflerle alışkanlık takibi, 7/24 konuşma pratiği ve diğer İngilizce dil becerilerini geliştiren bir mobil uygulamadır.

Kidzboo: Kidzboo, 2-9 yaş arası çocuklar için dünyanın dört bir yanında yayımlanmış iyi çocuk kitaplarının ilk defa Türkçe dilinde, resimli, seslendirmeli, güvenli olarak sunan bir mobil uygulamadır.

Mistikist: Mistikist, VR destekli beyin frekansı regülatörü ve bilinçaltı programlayıcı mobil uygulamadır.

Yaşam Kafesi: Yaşam Kafesi, deprem kaynaklı meydana gelen yaralanma ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla tescilli tasarımı, yüksek teknolojisi ve efektif donanımları sayesinde 81 ton sabit yayılı yüke karşı dayanımı olan ve bina içine konumlandırılabilecek uygun fiziksel özelliklere sahip bir mini sığınaktır.

BiGG: BiGG, Yenilikçi Yeşil Hareketlilik kapsamında, kağıt ve tekstil endüstrilerine %100 organik sürdürülebilir malzemeler ve ürünler geliştiren doğa dostu bir biyoteknoloji firmasıdır.

Newky: Newky, kullanıcının biyometrik verileri ile cep telefonunu dijital anahtara dönüştürerek ve araç, kapı, cihaz ve dosyalarla eşleşerek kullanıma erişim izni sağlayan bir IoT cihazıdır.

Accessland: Accessland, içerik üreticilerini hayat boyu öğrenenlerle kolay, verimli ve kazançlı bir şekilde buluşturan, uçtan uca dijital medya platformudur.

Shipicons: Shipicons, e-ticaret ve e-ihracat satıcılarının tedarik zinciri süreçlerini yapay zekâ destekli yazılımı ile analiz edip, finansal ve operasyonel olarak firma özelinde kurguladığı yeni modelleri bulut tabanlı yazılımı üzerinden sunan bir lojistik teknolojileri girişimidir.

HyperCut: Hypercut, sosyal medya hesapları için hazırlaması saatler süren içerikleri dakikalar içerisinde yapabilme imkânı sunan fotoğraf ve video düzenleme uygulamasıdır.

Team V Games: Team V Games, bir oyun stüdyosu olarak, mobil ve PC platformlarında özgün ve unutulmaz deneyimler sunan bir girişimdir.

Upper Social: Upper Social, freelancerlar için yeni nesil bir altyapı sunarak yetenek sergileme, müşteri edinme ve iş yönetim süreçlerini birleştiren bir platformdur.

Devamapp: Devamapp, mobilite araçları ve elektrikli şarj istasyonlarını tek bir platformda bir araya getiren bir uygulamadır.

Musichool: Musichool, uzman müzisyen ve müzik eğitimcilerin fiziksel, canlı ya da önceden kaydedilmiş eğitim programlarına bireysel veya grup olarak erişilebilen, dünyanın her yerinden müzikseverlerin bir araya gelerek topluluk aracılığıyla deneyimlerini paylaştıkları online müzik eğitimi pazaryeri platformudur.

Bambala: Bambala, annelerin hayatını kolaylaştıran 6 aydan büyük bebeklere, hatta yetişkinlere ve hayvanlara uygun, her ortamda tüketilebilen, pratik, lezzetli, besleyici, uzun raf ömürlü, katkı maddesiz ürünler sunmaktadır.

Woofy: Woofy, evcil hayvan sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir platformda toplayan bir mobil uygulamadır.

SoftCleans: SoftCleans, temizlik hizmetleri almak isteyenler ile temizlik hizmeti veren kişi ve kurumları buluşturan yeni nesil dijital temizlik platformudur.