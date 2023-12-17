Nilüfer Belediyesi’nin 2023 Yılın Yazarı Tomris Uyar etkinlikleri, “Kum Tanecikleri Anlatıcısı: Tomris Uyar Sempozyumu” ile sona erdi. İki gün süren sempozyum boyunca yazar ve akademisyenler, usta yazar Tomris Uyar’ı tüm yönleriyle ele aldı.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yılın Yazarı Tomris Uyar” etkinlikleri “Kum Tanecikleri Anlatıcısı: Tomris Uyar Sempozyumu” ile tamamlandı. Yıl boyunca kentin birçok noktasında düzenlenen söyleşi, fabrika okumaları, atölye ve yazar buluşmaları gibi 79 etkinlikte, 4 bine yakın insan Tomris Uyar eserleriyle buluştu. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilen ve iki gün süren sempozyumda farklı disiplinlerden akademisyen ve yazar, usta yazarı çok yönlü olarak ele aldı. Oturum başkanlığını Nalan Karagöz’ün yaptığı söyleşide Hakan Akdoğan, Duru Aktaş, Şükran Albayrak, İlayda Akıcı, Serdar Solkun, Ela Naz Kurnaz, Şerife Demirel ve Aleyna Hançer konuşmacı olarak yer aldı ve eğitmen gözüyle geçen bir yılı değerlendirdiler. Günün ikinci oturumu ise “Tomris Uyar’ın Öykücülüğü ve Eleştiri Yazarlığı” başlığında gerçekleşti. Pelin Aslan Ayar’ın moderatörlüğünde yapılan söyleşide Bengü Vahapoğlu, Gülben Kocabıçak, Özge Şahin, Zeynep Zengin söz aldı. Konuklar Uyar’ın eserlerindeki eleştirisel yönleri ve öykücülüğünü mercek altına aldı. Sempozyumun bir diğer oturumu da “Öykücülerin Gözünden Tomris Uyar Öykücülüğü” oldu. Feridun Andaç’ın oturum başkanlığını yaptığı söyleşide Çağla Çinili, Figen Şakacı, Melike Koçak ve Müge İplikçi yer aldı. Edebiyat dünyasının tanınan isimleri Tomris Uyar’ın öykücülüğüne farklı pencereden bakarak katılımcılara değerlendirmeler yaptılar.

Etkinlik çerçevesinde “Tomris Uyar’ın Metinlerinde Edebiyat, Gündelik Hayat ve Güncellik” söyleşisinde; Burcu Aktaş, Senem Gezeroğlu, Zehra Çelenk, Zeynep Miraç Taner, “Tanıklıkların Işığında Tomris Uyar-Tomris Uyar’ın Arkadaşları” başlıklı oturumda ise; Sırma Köksal, Fatih Özgüven, Melis Sökmen ve Zeynep Altıok Akatlı yer aldı. Tomris Uyar’ın edebi ve özel hayatına dair tanıklıklarını paylaşıldığı oturumlar ilgiyle izlendi.

“Kum Tanecikleri Anlatıcısı: Tomris Uyar Sempozyumu”nun kapanış konuşmasını ise Yazar Yekta Kopan yaptı. Sempozyum sayesinde Tomris Uyar’ı daha yakından tanıdığını ifade eden Yekta Kopan, “Onunla 20’li yaşlarda okuduğum kitaplarıyla tanıştım. O hiçbir kuşağa ve akıma bağlı olmayan kendine has bir tarzı olan yazardı. Onu tüm yönleriyle bu sempozyumda daha yakından tanıdık. Bize onu tüm yönleriyle tanıtma imkanı sunan Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Onun öyküleri insanı kendisine bağlar ve dönüştürücü özelliği vardır. Örneğin onun ‘Köpük’ adlı öyküsünün yeri bende ayrıdır. Yazım hayatımda bende dönüştürücü bir rol oynadı. O her zaman işini tutkuyla yapmış olduğu için bana göre Türk öykücülüğünün öncü isimlerinden olmuştur. Onu yeniden burada tanıdığım için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Sempozyumun kapanışında Yılın Yazarı Öykü Ödülleri verildi. Törende, seçici kurul adına konuşan Gönül Kıvılcım, 129 yarışmacının toplam 258 öyküyle katıldığı yarışmada, Serap Karakuş Besi’nin “Fethiye Taziyeye Geldi mi?” başlıklı öyküsüyle Tomris Uyar Öykü Ödülü’ne değer bulunduğunu hatırlattı. Açıklamaların ardından Serap Karakuş Besi, ödülünü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in elinden aldı. Yarışmada mansiyon ödülüne değer görülen; Ruhsan Çarpadan, Dilek Karaaslan, Ayşe Nilay Özkan, Adalet Temürtürkan ve Metin Turan’a da plaketlerini Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi Çınar verdi.