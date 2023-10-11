Türkiye İMSAD Dış Ticaret Endeksi sonuçları açıklandı. Yıllık inşaat malzemeleri ihracatı 29,86 milyar dolar oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin 2023 Ağustos ayı sonuçları açıklandı.

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi ağustos ayı sonuçlarına göre ihracat 2,63 milyar dolara yükseldi.

Ağustos ayında bir önceki temmuz ayına göre yaklaşık 300 milyon dolarlık artış gösteren ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,3 geriledi. Ağustos ayı ihracatı miktar olarak 4,13 milyon tona yükselirken, yıllık (son 12 aylık) inşaat malzemesi ihracatı ise 29,86 milyar dolara geriledi.

Rapora göre dış ticaret, geçen yılın Ağustos ayına göre ihracat yüzde 11,3 geriledi. Raporda, inşaat malzemesi sanayi ihracatının, hem yeni maliyet artışlarına hem de Türk lirasındaki düzeltmenin katkılarına uyum sağlamaya çalıştığı belirtildi.

YILLIK İHRACAT GERİLERKEN İTHALAT ARTIŞ GÖSTERDİ

Ağustos ayı ihracat performansına bağlı olarak yıllık (son 12 aylık) inşaat malzemesi ihracatı 29,86 milyar dolara geriledi.

Ağustos 2023 itibarıyla yıllık ihracat miktar olarakgeçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,4azalarak 47,1 milyon tona indi. Yıllık ortalama ihracat birim fiyatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7artarak 0,63 dolar/kg oldu.

İHRACAT BİRİM FİYATLARI 8 ALT ÜRÜN GRUBUNUN 5’İNDE ARTTI

İnşaat malzemesi sanayisi alt sektörlerinde ihracat performansı Ağustos 2023’tebir önceki aya göre toparlanırken, geçen yılın ağustos ayına göre ise düşüş eğilimi gösterdi. Ağustos 2023’tesekiz alt ürün grubunun beşinde ortalama ihracat birim fiyatları geçen yılın ağustos ayına oranla artış kaydederken, üçünde ise geriledi. Bu kapsamda Ağustos 2023’te ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre; prefabrik ürünlerde yüzde 23,4, elektrik malzemesi ve teçhizatlarında yüzde 7,9, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 7,6, demir çelik ürünlerinde ise yüzde 0,9 yükseliş gösterdi. Ağustos 2023’te bir önceki yılın ağustos ayına göre ortalama ihracat birim fiyatlarında düşüş yaşanan inşaat malzemeleri ise yüzde 13,2 ile ağaç ve ahşap ürünler, yüzde 7,5 ile metal bazlı ürünler ve yüzde 5,3 ile yalıtım malzemesi oldu.