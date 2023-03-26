Süleymaniye Mahallesi’nden OSB’ye alternatif olarak geçişin sağlanması amacıyla yapılan alt geçite üstünde tentesi bulunan bir kamyonet sıkıştı.

Özdilek Köprülü Kavşağa alternatif olarak yapılan Süleymaniye Alt Geçit’i tenteli araçların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Sürücülerin OSB’ye ulaşımını kısaltan Alt Geçit, kamyonet ve kamyon sürücülerinin yüksekliğini tahmin edememesinden kaynaklı olarak sürekli sıkışmaların olduğu bir yer haline geldi. Uyarı tabelalarının olmasına rağmen yüksek araçlar ısrarla geçmeye devam ediyor.