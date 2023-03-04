Yeni mahalle Hamzabey Caddesi üzerinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi üzerinde seyir halinde olan İbrahim D. yönetimindeki 16 AHV 748 plakalı otomobil ile Fatih Emre A. yönetiminde ki 16 ANH 611 plakalı motosiklet çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.