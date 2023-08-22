Yayla sahilinde meydana gelen olayda oyuncak şişme botla denize açılan ve rüzgarla birlikte açığa sürüklenen anne ile 5 yaşındaki oğlunu kurtarmaya çalışan 3 kişiyi iş insanı Mustafa Altunhan teknesi ile kurtardı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Alınan bilgiye göre anne ve oğlu, Yayla Sahili'nde oyuncak şişme bota binerek Saros Körfezi’ne açıldı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle sürüklenip 1 mil açıkta mahsur kalan anne ve oğlunu kurtarmak isteyen 3 genç de yardıma gitti. Yardıma giden 3 genç denizde mahsur kalınca devreye tesis işletmecisi Mustafa Altunhan girerek teknesiyle anne ve oğlu ile dalgaların arasında mahsur kalan 3 genci karaya çıkardı.

https://youtu.be/7lHXQm4iO2w

Denizden kurtarılanlar, Mustafa Altunhan’a teşekkür etti.

Altunhan kurtarma operasyonundan sonra uyarılarda bulunarak, "Her zaman böyle şanslı olunmaz ya ben orada olmasaydım, başka hiçbir deniz aracı da yoktu. Daha önceleri de defalarca anlattım, aktardım. Karadan denize rüzgâr olduğu zaman deniz yatağına böyle oyuncak botlara binilmemesi konusunda uyardım. Türkiye genelinde böyle onlarca insan boğuluyor lütfen yapmayın” çağrısını yineledi.