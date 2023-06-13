Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin kısa MURGEM olan üniversite sınavlarına hazırlık kursu ‘Muratpaşa Gençlik Merkezi’nde son deneme sınavı yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da açıldığı 2015 yılından itibaren binlerce gencin üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren MURGEM’de hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde son deneme sınavı yapıldı.

Kızılsaray Mahallesi’nde bulunan merkez binasında gerçekleşen sınava, lise son ve mezun olmak üzere 525 öğrenci katıldı. Hafta sonu gerçekleşecek YKS’nin son provası olan sınav, Temel Yeterlilik Testleri (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) alanlarında gerçekleşti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve gençlerin sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hizmete açtığı MURGEM, 2015’te 645 öğrencisiyle başladığı yolculuğunda önemli başarılara imza attı.

Pandemi döneminde kurduğu altyapıyla eğitime online olarak devam eden MURGEM, YKS sonrasında öğrencilere tercih danışmanlığı da verecek.