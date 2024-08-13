2024 YKS yerleştirme sonuçları belli olması sonrasında değerlendirmelerde bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki kontenjanların tamamına yerleştirmenin yapıldığını, tek bir kontenjan bile kalmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM, YKS sonuçlarını açıkladı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8’i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü dolduğunu belirterek, yeni açılan "Yapay Zeka" ve "Bilişim" programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleştirmenin yapıldığını, tek bir boş kontenjan bile kalmadığını duyurdu.

Prof. Dr. Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması Türkiye’de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor. Kontenjanlar konusunda geçmiş yıllara ait adayların tercih, yerleşme ve kayıt verilerinin dikkatli bir incelemesine ve özel/kamu sektör temsilcilerinin beklentilerinin ve raporlarının tahliline dayalı projeksiyonlar ürettiğimizi vurgulamalıyım" ifadelerini kullandı.

ÖSYM'nin 2024-YKS sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Üniversite kayıtları ise 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.