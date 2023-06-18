Yurt genelinde ÖSYM tarafından yapılan YKS’ye girmek için sabahın erken saatlerinde okullara gelen öğrencilerden birisi Edirne’de sınava 1 dakika kalmasına rağmen rahat tavırlarıyla birlikte cep telefonuyla konuşarak salona girmeye çalıştı.

Edirne’de ÖSYM tarafından TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek olan YKS’nin ikinci oturumu başladı. Saat 10.15’te başlayan ikinci oturumun yapıldığı Trakya Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi sınav salonuna geç kalan öğrenciler, sınav salonu yetkililerinin çabalarıyla sınava geç kalmaktan kurtarıldı.

Saat 10.00 itibarıyla salona girişlerin sona ermesine 1 dakika kala bir aday öğrenci rahat hareketlerle elindeki telefonla konuşarak salona girmeye çalıştı. Daha sonra öğrencinin sınav giriş kağıdını da yanına almayı unuttuğu görüldü. Unuttuğu sınav giriş belgesi bir tanıdığı tarafından yetkililere verilerek, öğrencinin son anda sınava girmesi sağlandı.

Sınava geç kalan bazı öğrenciler de koşarak son anda sınav salonuna girmeyi başardı. Bir yıl boyunca sınava hazırlanan öğrenciler içeride ter dökerken, aileleri ise dışarıda Kur’an okuyarak başarılı olmaları için dua etti.

“İnşallah geleceklerini kurtarırlar”

Sınava giren öğrenci velisi Gültekin Özcan, kızının bir yıl boyunca büyük stres yaşadığını belirterek, “Bizim için çok büyük bir stres oldu şimdi ikinci oturum sınavı için kızım içeri girdi. Biz de biraz da olsa rahatladık. Artık gerisi onlara kalmış. Allah herkesin evladına en iyi sonucu alabileceği başarılar nasip eylesin. Geleceğini kurtarıp iyi bir iş sahibi olsunlar inşallah” dedi.

“Sınav halinde stres yapıyor”

Geçtiğimiz yıl girdiği sınavda kızının stres yaptığı için istediği bölümü kazanamadığını ifade eden Mevlüt Çaylar, “Geçen yıl kızım sınava girmişti ve stres yaşamıştı. Dün de yapılan 1. oturumdaki sınavda yine stres yaptı. Sınav halinde stres yapıyor. Biz onların velileri olarak daha çok heyecanlıyız” diye konuştu.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) bu yıl açıklanan verilere göre, AYT’ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak. Sınav, 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanıyor. AYT’de 345 bin 898 kişi görev alıyor.