Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden Kocaali-Hendek arasında bulunan Çam Dağı yolunun geçici olarak trafiğe kapandığını duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Sakarya’nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı bölgesindeki yolun, yoğun kar yağışı sebebi ile geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu. Yapılan paylaşımda, “Kocaali-Hendek İl Yolu yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır” ifadeleri yer aldı.